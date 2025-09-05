Haberler

Hatay'da Depoda Çıkan Yangın Araçta Hasara Yol Açtı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir depoda çıkan yangın, deponun önündeki bir otomobile sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Apaydın Mahallesi'nde saman yüklü depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yandığın deponun önündeki park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çabayla alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
