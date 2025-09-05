Hatay'da Depoda Çıkan Yangın Araçta Hasara Yol Açtı

1) HATAY'DA DEPODA ÇIKAN YANGIN ARACA SIÇRADI

HATAY'ın Antakya ilçesinde bir depoda çıkan yangının sıçradığı otomobil yandı.

Apaydın Mahallesi'nde saman yüklü depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yandığın deponun önündeki park halindeki otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun çabayla alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangının ardından araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.