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Hatay'da denize düştüğü iddia edilen kişi boğuldu

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Hatay'ın Payas ilçesinde balıkçı barınağında denize düştüğü iddia edilen 60 yaşındaki Cengiz Gül, kurtarma ekiplerince sudan çıkarıldı ancak hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde denize düştüğü öne sürülen kişi boğuldu.

Kozludere Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında 60 yaşındaki Cengiz Gül, iddiaya göre denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Gül'ün cenazesi, incelemenin ardından Payas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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