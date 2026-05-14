Samandağ'da 8 Kişi Denizden Kurtarıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde mahsur kalan kayıktaki 8 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde mahsur kalan kayıktaki 8 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çevlik Sahili açıklarında kayıkla denize açılan 8 kişi, olumsuz hava koşulları ve dalgalar nedeniyle denizde mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık personeli ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, kayıktaki 8 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.
Kurtarılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hikmet Say