Samandağ'da 8 Kişi Denizden Kurtarıldı

Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde mahsur kalan kayıktaki 8 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çevlik Sahili açıklarında kayıkla denize açılan 8 kişi, olumsuz hava koşulları ve dalgalar nedeniyle denizde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık personeli ve Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, kayıktaki 8 kişiyi kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Kurtarılan kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say
