Hatay'da Denizde Hortum Görüntülendi

Hatay'da Denizde Hortum Görüntülendi
Güncelleme:
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gece saatlerinde etkili olan fırtınanın ardından meydana gelen hortum, ilk belirlemelere göre zarara yol açmadı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede yer yer etkili olan yağışlı hava, gece saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. İlçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkisinde fırtınayla beraber, denizde hortum çıktı. Çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Hortum ilk belirlemelere göre bir zarara neden olmazken, ilçede fırtına etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
