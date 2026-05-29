Doğu Akdeniz'de sağanak; caddeleri su bastı

ÇAY TAŞTI, EVLERİ SU BASTI

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle Kuzuculu Mahallesi'ndeki Deliçay taştı. Taşkın nedeniyle çevredeki bazı evler ile cadde ve sokakları su bastı. Bölge halkı, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı