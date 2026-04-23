Hatay'da damperi açık kalan kamyon EDS direğine çarptı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde damperi açık şekilde ilerleyen kamyon, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı.
Özyörük Mahallesi'nde, Hasan G. idaresindeki 31 ATT 401 plakalı kamyonun damperi açık kaldı.
Sürücünün fark etmediği açık damper, yol üzerindeki EDS direğine çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
EDS direğinin devrildiği kazada kamyonda da hasar oluştu.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız