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Hatay'da dağ ceylanlarının tek sıra halinde ilerlediği anlar fotokapanda

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Hatay'da fotokapanla görüntülenen dağ ceylanları, tek sıra halinde ilerleyerek sürü güvenliğini artırıyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.

HATAY'da, dağ ceylanlarının tek sıra halinde ve peş peşe ilerledikleri anlar fotokapanla görüntülendi.

Kırıkhan ilçesinde Hatay Tabiatı koruma Derneği'nin biyoçeşitllik izleme çalışmaları kapsamında doğaya kurulan fotokapanlar dağ ceylanlarını kayıt altına alındı. Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç, fotokapan kayıtlarında dağ ceylanlarının tek sıra halinde ilerlediğinin sıkça gözlemlendiğini belirterek, bu davranışın sürünün güvenliğini artırmak, enerji tasarrufu sağlamak ve zorlu arazi koşullarında hareketi kolaylaştırmak için geliştirilmiş doğal bir strateji olduğunu söyledi. Öğünç, "Öndeki birey yolu belirlerken, arkadakilerin de aynı izi takip ederek hem riskleri azaltıyor ve hem de grubun bütünlüğünü koruyor. Doğanın her canlıya öğrettiği bir düzen vardır. Dağ ceylanları da bu düzenin en zarif örneklerinden biridir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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