Hatay'da uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü hayatını kaybetti
Hatay'ın Belen ilçesinde Antakya-İskenderun kara yolunda uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü Rasim Öztürk (52) olay yerinde hayatını kaybetti.
Hatay'ın Belen ilçesinde uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü öldü.
Rasim Öztürk (52) idaresindeki 31 AUH 503 plakalı cip, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı mevkisinde uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Öztürk'ün cenazesi, Belen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ali Küçük