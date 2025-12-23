Haberler

Hatay'da cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kırıkhan ilçesinde bir cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan zanlı M.B., güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde cep telefonu dükkanından hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iş yeri sahibi, vitrindeki bir telefonun eksik olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelisinin kimliğini ve adresini tespit etti.

Ekipler, adresine düzenlenen operasyonla şüpheli M.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
