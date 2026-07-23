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Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren çocuğu balıkçı kurtardı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, olta balıkçısı Erhan Aktürk tarafından kurtarıldı. Çocuk ailesine teslim edildi, kurtarma anı kafa kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, balık tutan kişi tarafından kurtarıldı.

Pirinçlik Mahallesi sahilinde olta balıkçılığı yapan 40 yaşındaki Erhan Aktürk, bir çocuğun denizde çırpındığını fark etti.

Suya atlayan Aktürk, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kıyıya çıkardı.

Durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

Çocuğun kurtarılma anı, Aktürk'ün kafa kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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