Hatay'da bitkin halde bulunan ak balıkçıl tedaviye alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bitkin halde bulunan ak balıkçıl tedavi altına alındı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı'nın güvenlik personeli, bahçede bir ak balıkçılın bitkin halde durduğunu gördü.

Personelin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi, ak balıkçılı Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan kuş, iyileşmesinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
