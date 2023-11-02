Hatay'da bisikletliler narenciye tüketimi için pedal çevirdi

Hatay'ın Erzin ilçesinde bisikletliler, narenciye tüketimine dikkati çekmek için meyve bahçelerini gezdi.

İlçede "2 Gün 2 Teker" bisiklet grubu üyesi 40 bisikletli, narenciye bahçeleri arasında 20 kilometrelik tur attı. Gruptakiler, programın sonunda portakal ve limon gibi narenciye ürünlerle hazırlanan meyve suyu içti.

Grup başkanı Önder Akyol, gazetecilere, yüksek üretimin gerçekleştiği ilçede bu yıl fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle maliyeti karşılamadığı için ürünlerin neredeyse ağaçta bırakıldığını söyledi.

Akyol, "Hasadın yoğun olması gereken bugünlerde ürünler toplanmıyor. Biz de narenciye tüketiminde farkındalık oluşturmak için bahçeleri gezdik. 'Yerli malı yurdun malı, herkes bunu kullanmalı' düşüncesiyle narenciye tüketimine dikkati çekmek istiyoruz. Narenciyemizin eski günlerine dönmesini diliyoruz." diye konuştu.