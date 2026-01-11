Defne ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde Koçören Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Giriş kattaki ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel