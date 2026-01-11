Haberler

Defne ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

Defne ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde Koçören Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Giriş kattaki ikamette henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangında evde hasar oluştu.

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Koçören Mahallesi'nde 2 katlı evin giriş katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

