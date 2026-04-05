Kırıkhan ilçesinde tezgahtan ayakkabı çalan zanlı tutuklandı
Kırıkhan ilçesinde, tezgahtan ayakkabı çaldığı belirlenen M.G. adlı zanlı, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tezgahtan ayakkabı çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ayakkabıcıdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, dışarıdaki tezgahtan ayakkabı çalan zanlının M.G. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak