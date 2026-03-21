Göç yolundaki 2 leylek av tüfeğiyle vuruldu

Kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan 2 leylek, Hatay'da tedaviye alındı. Göç yolundaki leylekler, avcıların hedefi oldu.

HATAY'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 leylek, tedaviye alındı.

Afrika'dan yola çıkarak Kuzey Avrupa ve Asya'ya doğru göç eden leylekler, Doğu Akdeniz'deki önemli duraklarından biri olan kentte avcıların hedefi oldu. Samandağ ilçesi Mağaracık ve Meydan mahallelerinde göç halindeki 2 leylek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Yaralı halde bulunan leylekler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri tarafından kliniğe götürülerek tedaviye alındı.

Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
