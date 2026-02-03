HATAY'DA ASİ NEHRİ'NE DÜŞEN VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşerek kaybolan B.K. için polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan vatandaşı bulmak için sazlık alanlarda yoğunlaşarak havadan ve karadan arama yapmaktadır.
1) HATAY'DA ASİ NEHRİ'NE DÜŞEN VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
HATAY'ın Defne ilçesinde Asi Nehrine düştükten sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolun kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Defne ilçesinde bir kişinin Asi Nehrine düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehre düştükten sonra akıntıyla sürüklenerek gözden kaybolan B.K.'nın bulunması için ekipler arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları karadan nehir üzerinden devam edilirken, dron ile de havadan destek sağlandı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürüyor.
ARAMALAR SAZLIK ALANDA YOĞUNLAŞTI
Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde bulunan arıtma tesisi yakınlarında Asi Nehri'ne düşen Berkan Karakaya adlı vatandaşı arama çalışmaları gecenin ilerleyen saatine rağmen devam etti. Su altı arama kurtarma ekiplerinin, kayıp Berkan Karakaya'yı arama çalışmalarını sazlık alanlarda yoğunlaştırdığı belirtildi.