Hatay'da Asi Nehri'ne Düşen Motosiklet Sürücüsü Kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen 3 tekerli motosikletin sürücüsü, itfaiye erleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HATAY'da henüz bilinmeyen nedenle Asi Nehri'ne düşen 3 tekerli motosikletin sürücüsü, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi devam ediyor.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 3 tekerli motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle Asi Nehri'ne düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nehre düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü, itfaiye erleri tarafından halata bağlı sedye ile kurtarıldı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
