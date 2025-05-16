Hatay'da Apartman Yangını: 2 Kişi Dumandan Etkilendi
Hatay'ın Belen ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, 3 katlı apartmanın çatı katında başladı ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Hatay'ın Belen ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Muhlisali Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel