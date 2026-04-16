Haberler

Hatay'da anne ile oğlu ölü bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun ilçesinde, Osman Zont ve annesi Zekiye Zont'un cesetleri bulundu. Osman Zont'un başından vurulmuş, annesinin cesedi ise yarı gömülü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaylada Osman Zont (33) ile annesi Zekiye Zont'un (54) cesedi bulundu. Osman Zont'un başından vurulduğu, yakın bir noktada bulunan annesinin cesedinin ise toprağa yarı gömülü olduğu belirtildi.

Bekbele Yaylası'nda dün gece hayvanlarını otlatan bir çoban, boş arazide tabancayla başından vurulmuş erkek cesedini görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrollerde cesedin Osman Zont'a ait olduğunu belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, yakınlarda Zont'un annesi Zekiye Zont'un toprağa yarı gömülü halde cesediyle karşılaştı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

