Haberler

Hatay'da makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

Hatay'da makilik alana sıçrayan anız yangını söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye sınırı yakınında çıkan anız yangını makilik alana sıçradı. Orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde makilik alana sıçrayan anız yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamberlikaya ve İncirli mahalleri arasında Suriye sınırına yakın alanda çıkan anız yangını kısa sürede makilik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz

Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! İşte yeni destekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Belediye başkanına şok! Özel kalemi yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Icardi'ye ''güle güle'' dediler! Galatasaray'ın yeni 9 numarası belli oldu

Icardi'ye ''güle güle'' dediler! İşte Galatasaray'ın yeni 9 numarası
AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

O şehrimize müjde! 3 yere daha aktarmasız gidebilecekler
Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Gişelere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar

Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar