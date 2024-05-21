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Hatay'da Altınözü 2. Kitap Fuarı Açıldı

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Altınözü Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kitap Fuarı, 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda başladı. Fuar, 26 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Belediye Başkanı Rıfat Sarı, fuarın değerli yazarlarıyla vatandaşları buluşturacağını belirtti ve herkesi fuara davet etti. Kaymakam Mehmet Sert ise depremlerin ardından toparlanma sürecinde böyle bir etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Hatay'da Altınözü 2. Kitap Fuarı açıldı.

Altınözü Belediyesi organizasyonuyla 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda düzenlenen fuar, 26 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, açılışta, fuarda birbirinden değerli yazarların vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

Herkesi fuara davet eden Sarı, belediye olarak benzer etkinlikleri yaparak gençlerin ve vatandaşların yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaymakam Mehmet Sert de 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toparlanma sürecinde böyle bir etkinliğin yapılmasının önemli olduğuna değindi.

Kaynak: AA / Güncel

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