Hatay'da silahlı kavgada ölen baba ile oğlu toprağa verildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde aileler arasında çıkan silahlı kavgada Ahmet Yalçın ve oğlu Adnan Yalçın yaşamını yitirdi. Olayda toplam 22 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

HATAY'da aileler arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Ahmet Yalçın ile uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın toprağa verildi.

Olay, önceki gün Altınözü ilçesi Keskincik Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu çocukları arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eve giden çocuklar durumu ailelerine anlattı. Bunun üzerine bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahallelinin panik ve korku yaşadığı olayda Nidal Hortum, Ahmet Yalçın ve uzman erbaş olan oğlu Adnan Yalçın hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerinin müdahalesiyle kavga güçlükle sonlandırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri de ekiplerin incelemesi sonrası morga götürüldü. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca taraflar arasında yeni bir olayın yaşanmaması için jandarma ekipleri mahallede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Morgdaki otopsi işlemleri tamamlanan Ahmet Yalçın ve oğlu Adnan Yalçın'ın cenazeleri yakınları tarafından teslim alındıktan sonra Keskincik Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye aile yakınları ile çok sayıda mahalleli katıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
Milan Skriniar için Fenerbahçe'yi endişelendirecek uyarı

Kariyerinin geri kalanını derinden sarsacak büyük tehlike
Sivasspor, ''yoksa yeniden küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptı

''Yoksa küme mi düşecekler'' denirken play-off potasına göz kırptılar
Sneijder'den ırkçılık iddiaları sonrası Liverpool'a zehir zemberek sözler

Irkçılık iddiaları sonrası zehir zemberek sözler
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon