Hatay'da hırsızlık yapan şüpheli saklandığı otel odasında yakalandı

Hatay'da polis ekipleri, 750 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı çalan M.Ö.'yü otel odasında yakalayarak tutukladı.

HATAY'da polis ekipleri, 750 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve nakit parayı çalan şüpheliyi otel odasında saklanırken yakaladı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Alaaddin Mahallesi'nde 750 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin M.Ö. olduğu belirlendi. Ekipler, M.Ö.'nün bir otel odasında saklandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Otel odasında yakalanan M.Ö., çalınan nakit para ve ziynet eşyalarıyla birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
