Hatay'da 7 Firari Hükümlü Yakalandı
Hatay'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü, İskenderun ve Dörtyol'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan K.İ, A.G, B.K, M.O, Z.G, K.C. ve M.Ç. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.