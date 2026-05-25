Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Araç sürücülerine 106 bin lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı belirlenen 2 otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.
Araçlardaki 7 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, trafikten men ettikleri araçların sürücülerine 106 bin lira ceza uyguladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yakalanan 7 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.