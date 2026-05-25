Haberler

Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Araç sürücülerine 106 bin lira ceza kesildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı belirlenen 2 otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçlardaki 7 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, trafikten men ettikleri araçların sürücülerine 106 bin lira ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan 7 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda '5 lira' detayı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi