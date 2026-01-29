Haberler

Hatay'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, Antakya, Defne ve Erzin'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G, E.B, A.E, M.E.E, H.B. ve Y.B. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
