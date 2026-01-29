Hatay'da aranan 6 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü, Antakya, Defne ve Erzin'de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G, E.B, A.E, M.E.E, H.B. ve Y.B. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.