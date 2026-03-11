Hatay'da 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da kesinleşmiş 45 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık, hırsızlık gibi 4 farklı ilde 9 suçtan kesinleşmiş 45 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.E'nin Kırıkhan ilçesinde bulunduğu yeri tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemleri tamamlanan S.E. cezaevine gönderildi.