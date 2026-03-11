Haberler

Hatay'da 45 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da kesinleşmiş 45 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası olan S.E., Kırıkhan'da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, konut dokunulmazlığını ihlal etme, dolandırıcılık, hırsızlık gibi 4 farklı ilde 9 suçtan kesinleşmiş 45 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan S.E'nin Kırıkhan ilçesinde bulunduğu yeri tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemleri tamamlanan S.E. cezaevine gönderildi.

