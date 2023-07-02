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Hatay'da 4 Katlı Apartmanda Yangın: 25 Kişi Kurtarıldı

Hatay'da 4 Katlı Apartmanda Yangın: 25 Kişi Kurtarıldı

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HATAY'da 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 25 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

, HATAY'da 4 katlı apartmanın bodrum katında bulunan depoda çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 25 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, yoğun dumanın binaya yayılması nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 25 kişi ise ekiplerce tahliye edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Güncel

Antakya İtfaiye Güncel Haberler

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