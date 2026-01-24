Haberler

Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, İskenderun, Kırıkhan ve Erzin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Kırıkhan ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş, M.E, Ü.D. ve İ.C. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

