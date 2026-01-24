Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü, İskenderun, Kırıkhan ve Erzin ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun, Kırıkhan ve Erzin ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş, M.E, Ü.D. ve İ.C. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.