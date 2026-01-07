Hatay'da aranan 4 firari hükümlü yakalandı
Hatay'da il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ve İskenderun ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan Z.D, B.S, F.S. ve U.P. yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel