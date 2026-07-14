Hatay'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

HATAY'da polis ekiplerinin takip sonucu durdurduğu 4 araçta 15 kaçak göçmeni yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Antakya-İskenderun ile Samandağ-Antakya yolu üzerinde takibe alınan 4 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 428 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı