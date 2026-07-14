Haberler

Hatay'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı

Hatay'da 15 Kaçak Göçmen Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan 4 araçta 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı, bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sürücülere 428 bin 246 lira ceza kesildi.

HATAY'da polis ekiplerinin takip sonucu durdurduğu 4 araçta 15 kaçak göçmeni yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Antakya-İskenderun ile Samandağ-Antakya yolu üzerinde takibe alınan 4 araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 428 bin 246 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi

Trump'tan yeni açıklama! Hürmüz Boğazı konusunda kararını değiştirdi
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonlara rahat nefes aldıracak teklif Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı

Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu: 500 gramı 5 milyon dolar

Polisin durdurduğu otomobildeki plastik şişede bulundu
Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Özgür Özel atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma

Atılan slogana kızdı: Hep sen başlatıyorsun, yapma
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Karısını yatakta başkasıyla basan koca öfkeden deliye döndü

Karısını yatakta başkasıyla basan koca deliye döndü