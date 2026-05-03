Haberler

Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arpaderesi Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 31 APT 773 plakalı cip, 31 KGD 37 plakalı hafif ticari araç, 31 GE 999 plakalı otomobil ve 31 AOV 586 plakalı motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada hafif ticari araç ve motosikletin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle hafif ticari araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı

İran'ın ABD'ye sunduğu 14 maddelik teklifin ayrıntıları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Maç biter bitmez sahayı bastılar

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir

4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Sivas’ta el freni çekilmeyen otomobil gölete düştü

Park etti ve gitti: Bir anlık unutkanlık otomobilden etti

Batman Petrolspor görkemli bir şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor

Batmanspor unutulmayacak bir şampiyonluk kutlaması gerçekleştirecek