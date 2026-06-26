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Hatay'da firari 3 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Antakya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y, R.P. ve M.K. ile çeşitli suçlardan aranan A.B. ve H.Ö. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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