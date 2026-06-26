Hatay'da firari 3 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Antakya ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y, R.P. ve M.K. ile çeşitli suçlardan aranan A.B. ve H.Ö. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.