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Erzin'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Erzin'deki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde 13 Ağustos'ta meydana gelen ve tır, otomobil ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada yaralanan Ecem Boşça, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Cenazesi gelinlikle toprağa verilen Boşça'nın ardından kazada yaralanan 3 kişi taburcu edildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı.

Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkisinde 13 Ağustos'ta makaslama yapan tırın dorsesine çarpan otomobilde yaralanan Ecem Boşça (29), tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Boşça'nın üzerine gelinlik konulan naaşı, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'ndeki Çamlıtarla Mezarlığı'na götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazına Boşça'nın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından Boşça'nın naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Ölü sayısının 3'e çıktığı kazada yaralanan 3 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tır, makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkmış, K.S'nin kullandığı Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil, tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar, Ecem Boşça, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan Aysüt ve Çapar hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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