Hatay'da 28 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında 28 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından hakkında 28 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'yi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki adresinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.