Haberler

Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis ceza olan M.K'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
500

