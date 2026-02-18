Hatay'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kasten öldürme, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve mala zarar verme suçlarından kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan M.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekipleri, "kasten öldürme", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "mala zarar verme" suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis ceza olan M.K'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
