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Hatay'da 20 düzensiz göçmen yakalandı, 1 kaçakçı tutuklandı

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Hatay'da polis ekipleri, yasa dışı yollarla yurda giren 20 Suriyeli göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen sürücü tutuklanırken, göçmenler sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 20 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda düzensiz göçmen taşındığı belirlenen panelvanı durdurdu.

Araçtaki 20 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle 100 bin lira ceza uygulanırken, araç da trafikten menedildi.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
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