Hatay'da 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir etkinlikte ikram edilen yemekten yiyen 16 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane başvurdu.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir etkinlikte ikram edilen yemekten yiyen 16 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastane başvurdu.

Gökçeoğlu Mahallesi'nde dün, hacca gitmeye hazırlanan bir ailenin düzenlediği etkinlikte bakır tencerede pişirilen yemekten yiyen bazı kişiler rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve ishal şikayetiyle Kumlu Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 kişi, tedavi altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
