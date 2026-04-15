Hatay'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğaya salındı

Hatay'da yaralı olarak bulunan 10 farklı türde kuş, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan farklı türlerdeki 10 kuş, tedavileri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Burada tedavileri tamamlanan kuşların doğaya salınması için Alahan Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 6 türdeki 10 kuş doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı ve RTÜK ardı ardına uyardı: En ağır yaptırımlar...
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında

Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı ve RTÜK ardı ardına uyardı: En ağır yaptırımlar...
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk açıklama
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı