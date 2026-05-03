Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 10 Suriye uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracın sürücüsünü Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.

Araçtaki 10 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Ekipler, trafikten menettikleri aracın sürücüsüne 100 bin lira ceza uyguladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan 10 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
