Hatay'da 1 ton 130 kilogramlık 'Emir' adlı dana alıcısını bekliyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir besicinin "Emir" ismini verdiği 1 ton 130 kilogramlık dana 450 bin liradan satışa çıkarıldı.

Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde besicilik yapan Sinan Zorlu, 9 ay baktığı 1 ton 130 gramlık danaya "Emir" ismini verdi.

Zorlu, Kurban Bayramı öncesi danasını 450 bin liraya satışa çıkardı.

Sinan Zorlu, AA muhabirine, yaklaşık 16 yıldır besicilik yaptığını söyledi.

Danaya 9 ay baktığını anlatan Zorlu, "Sağlığı gayet yerinde, sadece yabancıları gördüğü zaman biraz agresifleşiyor. Bize çok alıştı, çocuğumuz gibi oldu. Hem alıcıya hem satıcıya uygun düşündüğümüz bu hayvanımızı 450 bin liradan satışa sunuyoruz." açıklamasında bulundu.