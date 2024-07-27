Hatay'da 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Erzin ilçesinde yapılan bir operasyonda, Malatya'dan gelen bir otobüste yapılan incelemede 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya'dan gelen bir otobüste inceleme yaptı.
İncelemede 1 kilo 900 gram esrar bulan ekipler, 2 yolcuyu gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.