Hatay Büyükşehir ekipleri Dörtyol, Erzin ve Payas sahillerinde atık topladı

Hatay Büyükşehir ekipleri Dörtyol, Erzin ve Payas sahillerinde atık topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe sahillerinde atıkları topladı. Kıyıdaki plastik ve çöpleri toplayan ekiplerin temizlik çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe sahillerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Dörtyol, Erzin ve Payas ilçe sahillerinde atıkları topladı.
Kıyıdaki plastikleri ve çöpleri toplayan ekiplerin çalışmasının devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA