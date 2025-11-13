Hatay Arsuz'da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karagöz Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.
Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel