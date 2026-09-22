Hatay Arsuz'da araç park halindeki araca çarpıp sahile yuvarlandı, sürücü yaralandı

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HATAY'ın Arsuz ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra yol kenarındaki sahile yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aşağı Kepirce mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampolden sahile yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan otomobil sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı