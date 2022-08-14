HATALI SOLLAYAN ARACA ÇARPMAMAK İÇİN EVİN BALKONUNA ÇARPTI

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde taksi şoförü Ahmet Şenol, hatalı sollama sonucu üzerine gelen araca çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki evin balkonuna çarptı. Kazada taksi şoförü yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi, Şehit Polis Memuru Birol Yavuz Caddesinde yaşandı. İddiaya göre Koçak köyünden şehir merkezi yönüne ilerleyen, plakası alınamayan bir otomobil, Alaattin Reçber yönetimindeki 60 AAV 622 plakalı cipi hatalı solladı. Caddeden Koçak köyü yönüne seyir halinde olan 60 T 0869 plakalı taksinin şoförü Ahmet Şenol, karşı yönden gelen araca çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı. Yol kenarındaki rampaya çıkan araç Mustafa Demirkıran'a ait inşaat halindeki binanın balkonuna çarptı. Kazada taksi şoförü Şenol yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın belirlenmesi için çalışma başlattı.