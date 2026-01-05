Haberler

Refakatçi gibi gittikleri hastanenin otoparkından 3 motosiklet çaldılar

Güncelleme:
Adana'da refakatçi olarak gittikleri hastanenin otoparkından motosiklet çalan U.B. ve K.A., güvenlik kameralarından tespit edilip yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları motosikletleri geri vermeyi düşündüklerini iddia etti.

ADANA'da farklı tarihlerde refakatçi gibi gittikleri hastanenin otoparkından 3 motosiklet çalan U.B. (22) ile K.A. (26), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, "Hastaneye refakatçi olarak gitmiştik. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikletleri aldık. Amacımız hırsızlık değildi" diyen U.B. ile K.A., tutuklandı.

Olay, 3 Aralık'ta saat 01.30 sıralarında, Yüreğir Devlet Hastanesi'nin Acil Servis girişindeki otoparkta meydana geldi. Bankta oturup, bir süre çevreyi gözetleyen U.B. ile K.A., bir hasta yakınının park halindeki motosikletini gidon kilidini kırarak çalıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine hastaneye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin farklı tarihlerde 2 motosikleti daha çaldığı saptandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'GERİ VERECEKTİK'

Ekipler, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde saklandığı belirlenen şüphelileri, adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Evlerindeki aramalarda çalıntı olduğu saptanan 2 motosiklet de bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerden U.B., ifadesinde, "Hastaneye refakatçi olarak gitmiştik. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikletleri aldık. Amacımız hırsızlık değildi, geri verecektik" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B. ile K.A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Evlerinde bulunan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi. (DHA

Haber : Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
