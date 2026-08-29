Haberler

15 Milyonluk İlaç Hırsızlığında Depo Sorumlusu Tutuklandı

15 Milyonluk İlaç Hırsızlığında Depo Sorumlusu Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki depodan piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçların çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan depo sorumlusu Cengiz Saylık, tutuklandı. Saylık, sorgusunda borcu nedeniyle 2 milyon liralık ilacı sattığını, geri kalanından haberi olmadığını söyledi.

ADANA'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin radyoloji bölümündeki depodan piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan ilaçların çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan depo sorumlusu Cengiz Saylık (36), tutuklandı.

Olay, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde meydana geldi. Radyoloji bölümünün depo sorumlusu Cengiz Saylık, yıllık izne çıkınca yerine S.A.B. görevlendirildi. Depoda sayım yapan S.A.B., piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bazı ilaçların eksik olduğunu tespit etti. S.A.B.'nin durumu bildirmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı. Depo sorumlusu Cengiz Saylık'a ulaşamayan yönetim, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, Cengiz Saylık'ı gözaltına aldı. Emniyete götürülen Cengiz Saylık sorgusunda, "Borcum vardı. Borçlu olduğum kişiler beni tehdit etti. Bu nedenle 2 milyon liralık ilaçları depodan çıkarıp, sattım. İlaçların geri kalan kısmıyla ilgili bilgim yok" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz Saylık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi Can Yılmaz açıkladı

Hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’ın son durumunu ağabeyi açıkladı
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Türk gezgine kabile reisinden ahlak dışı teklif! İnek önerdi

Kabile üyesinden Türk kızına ahlaksız teklif
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir' dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi

Külliye'den gelen "AİHM" çağrısına AK Partili Türkeş’ten sert yanıt

Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!