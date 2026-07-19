Haberler

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden cenazelerin karıştırıldığı olaya ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde iki cenazenin karıştırılması sonucu biri yanlışlıkla defnedildi, savcılık talimatıyla mezar açılarak cenaze ailesine teslim edildi. Rektörlük idari soruşturma başlattı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin karıştırılmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, hastanede vefat eden Yusuf K'nin ailesi, morgdan aldıkları cenazenin yakınlarına ait olmadığını fark etti.

Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine cenazenin, hastanede yaşamını yitiren İsmail Ü'nün naaşıyla karıştırıldığı ve Erzin ilçesinde defnedildiği belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine açılan mezardaki Yusuf K'nin cenazesi, ailesine teslim edildi.

"Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan cenazelerin karıştırılması olayı bizleri derinden üzmüştür. Durumun öğrenilmesinin hemen ardından Rektörlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütülmesi sağlanmaktadır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar, hukuki süreç gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın acısını ve hassasiyetini yürekten paylaşıyor, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte anlaşılan 30 milyonluk transfer

Taraftarlara verdiği ''İki büyük golcü'' sözünü tutuyor! İşte o isim
Haluk Levent’in WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi: Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer

WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi: Benim ismim karışırsa...
Sadece 200 bin Euro'ya transfer edilmişti! Samsunspor'dan satış rekoru

200 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncusunu 6.5 milyon Euro'ya sattı
Eski eş evi ateşe verdi; anne ve 2 kızı banyoya sığınarak kurtuldu

Anne kızları yanarak can verecekti! Bunu yapan en yakınları
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir

İşte şampiyonu bekleyen devasa gelir
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu