Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden cenazelerin karıştırıldığı olaya ilişkin açıklama Açıklaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin karıştırılmasına ilişkin idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alınan bilgiye göre, hastanede vefat eden Yusuf K'nin ailesi, morgdan aldıkları cenazenin yakınlarına ait olmadığını fark etti.

Ailenin durumu yetkililere bildirmesi üzerine cenazenin, hastanede yaşamını yitiren İsmail Ü'nün naaşıyla karıştırıldığı ve Erzin ilçesinde defnedildiği belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine açılan mezardaki Yusuf K'nin cenazesi, ailesine teslim edildi.

"Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alınacak"

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan cenazelerin karıştırılması olayı bizleri derinden üzmüştür. Durumun öğrenilmesinin hemen ardından Rektörlüğümüz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup sürecin tüm yönleriyle titizlikle yürütülmesi sağlanmaktadır. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından elde edilen sonuçlar, hukuki süreç gözetilerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın acısını ve hassasiyetini yürekten paylaşıyor, benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınacağını kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."