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Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu
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Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki erkekler tuvaletinde, poşet içerisine konmuş yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu. Polis, bebeği bırakan kişiyi tespit etmek için güvenlik kameralarını inceliyor.

ÇANAKKALE'de Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde, poşet içerisine konmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Ezine Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki erkekler tuvaletinde, sabah saatlerinde poşet içerisinde yenidoğan erkek bebek cesedi bulundu. İhbarla hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 15 saat önce doğduğu değerlendirilen erkek çocuğunun cesedi otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, içinde bebek cesedi bulunan poşeti kimin bıraktığının tespiti için hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Öte yandan Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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